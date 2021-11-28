«Вашингтон» победил на выезде «Каролину», Овечкин и Орлов забросили по шайбе

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Каролину» со счетом 4:2.

В составе столичной команды отличились Александр Овечкин (12) и Алексей Протас (13). Для россиянина эта шайба стала 749-й в нхловской карьере, для белоруса - первой. Гол и результативная передача в активе защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова (57). Еще одну шайбу гостей забросил Джон Карлсон (59).

У хозяев отличились Йеспери Котканиеми (47) и Нино Нидеррайтер (54).

Таким образом, «Вашингтон» стал лидером Восточной конференции, набрав 32 очка, «Каролина» опустилась на вторую строчку таблицы. В активе «ураганов» также 32 очка.

1 декабря «Каролина» сыграет на выезде против «Далласа», а «Вашингтон» - в гостях с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» - «Вашингтон Кэпиталз» - 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы:

0:1 – Овечкин (Уилсон, Орлов)

0:2 – Протас (Карлсон)

1:2 – Котканиеми (Деанджело, Мартинук)

2:2 – Нидеррайтер (Пеши, Нечас)

2:3 – Орлов (Карлсон, Уилсон)

2:4 – Карлсон