Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Тампа-Бэй»

Хоккеисты «Миннесоты» со счетом 4:2 одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отметились Ник Бьюгстад (12-я минута), Виктор Раск (17), Райан Хартман (50) и Маркус Фолиньо (60). У «Лайтнинг» точными бросками отличились Кори Перри (12) и Алекс Киллорн (30).
Отметим, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на площадке более 16 минут и отметился голевой передачей.
В следующем матче «Уайлд» сыграют на своем льду против «Аризоны», а «Лайтнинг» встретятся с «Сент-Луисом».
источник: «Советский спорт»