Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Тампа-Бэй»

Три очка, которые не пахнут. Как «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА в невероятно унылом матче

Центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги завершился победой «Зенита» в гостях над ЦСКА (2:0) благодаря голам Клаудиньо и Андрея Мостового.