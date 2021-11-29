Голевая передача Проворова не помогла «Филадельфии» набрать очки в гостевом матче с «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Нью-Джерси Дэвилз» добились домашней победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Андреас Юнссон, отличившийся дублем на 22-й и 58-й минутах, Даги Хэмилтон (6), Йеспер Братт (52) и Натан Бастиан (55).

Гости ответили голами Скотта Лотона (18) и Джоэля Фараби (44). Российский защитник Иван Проворов провел на льду 23 минут 52 секунды и записал на свой счет результативный пас.

Отметим, что «Нью-Джерси» набрал 23 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» идет 12-й с 20 очками – команда потерпела свое шестое поражение кряду в чемпионате.

1 декабря «Девилз» сыграют дома против «Сан-Хосе», а «Флайерз» днем позже отправятся в гости к «Рейнджерс».