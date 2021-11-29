Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, оформившим «10+10» за один месяц в возрасте 36 лет

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором одной заброшенной шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:2).

Отметим, что этот гол стал для нападающего десятым за один календарный месяц. При этом россиянин записал на свой счет десять результативных передач. Тем самым, Овечкин – третий игрок в истории лиги, кто смог набрать «10+10» за такой срок. Ранее подобного достижения добивались канадец Горди Хоу и представитель Финляндии Теему Селянне.

Добавим, что в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 22 матчах, забросил 19 шайб и отдал 18 ассистов. Его команда с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

1 декабря «Кэпиталз» на выезде сыграют против «Флориды».