Стали известны лучшие игроки недели КХЛ по итогам 12-й недели регулярного чемпионата

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками 11-й недели регулярного чемпионата.

По информации источника, лучшим голкипером стал Владислав Подъяпольский, защищающий цвета «Северстали». Вратарь помог своей команде одержать две победы в двух матчах. При этом россиянин отразил 97,87% бросков по своим воротам. В игре с ЦСКА (3:0) он оформил шатаут.

Лучшим среди защитников был признан хоккеист «Сибири» Тревор Мерфи, забросивший одну шайбу и отдавший четыре ассиста в трех сыгранных матчах.

Форвард московского «Динамо» Станислав Галиев стал лучшим нападающим. Игрок бело-голубых набрал 6 (4+2) очков по итогам трех встреч.

Лучшим новичком стал вратарь Дмитрий Николаев из СКА. 21-летний голкипер отразил 89,80% бросков. Тем самым, он помог армейцам одержать две победы в двух матчах.