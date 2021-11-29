Крикунов стал главным тренером рижского «Динамо»

Рижской «Динамо» объявило о назначении Владимира Крикунова на пост главного тренера клуба.

Напомним, что 21 октября с данной должности по семейным обстоятельствам ушел Сергей Зубов, после чего его обязанности исполнял Валерий Кулибаба.

Последним местом работы Крикунова было московское «Динамо», которым он руководил с октября 2018 по апрель 2021 года.

Добавим, что рижское «Динамо» после 32 игр регулярного чемпионата КХЛ замыкает турнинрную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков.