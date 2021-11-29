Владельцы «Ливерпуля» купили «Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург Пингвинз» на своем официальном сайте объявили о приобретении контрольного пакета акций клуба американской компанией Fenway Sports Group.

«Питтсбург Пингвинз»- это ведущая франшиза НХЛ с очень сильной организацией, потрясающей историей и яркой, страстной фан-базой. Мы будем усердно работать, чтобы и дальше развивать замечательные традиции «Пингвинз», которые всегда показывают зрелищную игру», - приводит пресс-служба «Питтсбурга» слова председателя Fenway Sports Group Тома Вернера.

Напомним, что Fenway Sports Group также является владельцем футбольного клуба английской премьер-лиги «Ливерпуль».

Отмечается, что предыдущие собственники «Пингвинз» Рон Беркл и Марио Лемье останутся в руководстве клуба.

Добавим, что «пингвины» после 21 матча регулярного чемпионата НХЛ набрали 24 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.