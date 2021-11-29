Овечкин признан в НХЛ первой звездой недели

Капитан «Вашингтона» Александр признан первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба Лиги.

В играх против «Монреаля», «Флориды» и «Каролины» Овечкин забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи.

Второй звездой стал вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри, при игре которого «пингвины» обыграли трех соперников, сам голкипер пропустил в тех встречах две шайбы.

Третьим хоккеистом недели объявлен защитник «Колорадо» Кэйл Макар, который, как и Овечкин, набрал 7 (4+3) очков, но в четырех играх.