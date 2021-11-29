СКА на своем льду уступил «Северстали» (видео)

Хоккеисты СКА потерпели поражение от «Северстали» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3.
В составе череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Адам Лишка (15-я минута), Илья Хохлов (36) и Андрей Алексеев (59). У петербургского клуба отличился Никита Гусев (52).
После этой игры череповецкий клуб набрал 46 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 43 очками занимает пятое место.
Отметим, что «Северсталь» набирает очки 18 матчей кряду.
В следующем матче СКА на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Северсталь» на выезде встретится с «Динамо» (Рига).
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – «Северсталь» (Череповец) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы:
0:1 – Лишка (Пресс), 14:20
0:2 – Хохлов, 35:00 (5х4)
1:2 – Гусев (Камалов, Фальковский), 51:43
1:3 – Алексеев (Думбадзе), 58:56 (п.в.)
Вратари: Юханссон – Подъяпольский
Броски: 32 – 19.
Штраф: 4 – 6.