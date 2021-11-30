Заварухин возглавил «Автомобилист»

Николай Заварухин назначен главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста».

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт со специалистом подписан до 30 апреля 2023 года. В тренерский штаб Заварухина вошли Герман Титов и Игорь Уланов.

Напомним, ранее Заварухин работал ассистентом прежнего наставника команды Билла Питерса, которого руководство екатеринбуржцев уволило в связи с неудовлетворительными результатами.

После 34 матчей в активе команды 33 очка и восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.