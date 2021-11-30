В «Автомобилисте» прокомментировали отставку Питерса

Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков объяснил причины перемен на тренерском посту команды.

«Почему уволили Питерса именно сейчас? Я считаю, что мы предоставили ему достаточно времени для воплощения своих замыслов. И поскольку результаты не соответствуют ожиданиям болельщиков и руководства клуба, было принято такое решение. 1,5 года - достаточный срок для того, чтобы выстроить игру команды. Если этого не происходит, нам необходимо что-то менять. Как сам Билл сказал на пресс-конференции после матча с «Сибирью», отставка - это часть бизнеса. Рассматривали ли мы кандидатуры помимо Заварухина? Нет, мы изначально думали о том, что работать должны те люди, которые знают проблематику изнутри», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Напомним, сегодня стало известно о том, что екатерибуржцев возглавил Николай Заварухин, работавший у канадца ассистентом. В его тренерский штаб вошли Герман Титов и Игорь Уланов.

После 34 матчей в активе команды 33 очка и восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.