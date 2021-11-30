Тамбиев назначен и.о. главного тренера «Адмирала»

Леонид Тамбиев назначен исполняющим обязанности главного тренера владивостокского «Адмирала», сообщила клубная пресс-служба.

«Перед Леонидом Григорьевичем стоят непростые задачи: необходимо переломить преследующую команду череду поражений, достаточно сильно прибавить в реализации и добавить уверенности команде. Нужно донести до ребят, что каждый соперник по силам «Адмиралу». Тому подтверждение набранные очки с командами из первой десятки. Мы понимаем, какой показатель может быть признан приемлемым для клуба по результатам сезона и в рамках отдельного матча. Леонид уверен, что невыполнимых задач в спорте не существует. Мы разделяем такую позицию, потому что каждый игрок и специалист клуба располагают достаточным уровнем амбиций и спортивной злостью», - такое заявление генерального директора клуба Алексея Ана размещено на официальном сайте дальневосточников.

Напомним, ранее руководство клуба отправило в отставку Александра Андриевского, который проработал менее четырех месяцев.

После 34 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» с 19 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.