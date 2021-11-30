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«У меня сейчас капитальный отходняк»: Панарин перестал следить за новостями

Форвард посетовал, что устал от большого количества информации
30 ноября 2021 11:05
автор: Александр Шульгин

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что уже месяц живет без интернета.

«Я устал от большого количества информации. Последние лет пять поглощал все подряд. Сейчас почувствовал, что подзагадил свою голову. Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу. Взял себе раскладушку от Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и кто сейчас говорит. Игорь Шестеркин иногда шокирует новостями. Я потом хожу несколько дней и перевариваю это все.

Сейчас я сажусь в автобус, смотрю по сторонам, хотя бы вижу города, в которые приезжаю играть. Просто наблюдаю за миром вокруг себя. У меня сейчас капитальный отходняк: книги, живое общение… Все по старинке.

Единственное, иногда без навигатора сложно – для страховки приходится выезжать на полчаса раньше. В других городах изучаю карты в I-pad: запоминаю улицы, иду, заблужусь - звоню Шестеркину, он открывает Google Maps и ведет меня. Живу так уже месяц. Кайф, ничего не тревожит», - приводит слова хоккеиста «РИА Новости».

Напомним, в текущем сезоне Панарин провел 20 матчей, в которых набрал 21 (5+16) очков. Его команда с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

источник: «РИА Новости»
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