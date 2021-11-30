Николишин оценил назначение Заварухина на пост главного тренера «Автомобилиста»

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин прокомментировал появившуюся информацию о том, что Николай Заварухин стал главным тренером «Автомобилиста».

Отметим, что сегодня, 30 ноября, 46-летний специалист возглавил екатеринбургский клуб вместо Билла Питерса – канадец был уволен по причине неудовлетворительных результатов команды.

– Сможет ли Заварухин спасти ситуацию? Чтобы говорить об этом, надо понимать, какая задача перед клубом стоит. Если задача – попасть в плей-офф, то спасать пока нечего. Если задача – занять первое место, выиграть Кубок Гагарина – это другая история, для этого у них нет всех составляющих, – цитирует Николишина «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне «Автомобилист» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 34 сыгранных матчах. В последних пяти встречах регулярного чемпионата КХЛ команда одержала две победы и потерпела три поражения.

2 декабря клуб из Екатеринбурга на своем поле примет «Спартак».