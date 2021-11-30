Кожевников – об уходе Питерса из «Автомобилиста»: Опухоль вырезана, теперь машина должна завестись

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил свое мнение по поводу того, что «Автомобилист» уволил Билла Питерса с поста главного тренера клуба.

Отметим, что сегодня, 30 ноября, 56-летний канадец покинул должность наставника екатеринбуржцев в связи с неудовлетворительными результатами команды в нынешнем сезоне. Его место занял Николай Заварухин.

– Питерсу собрали команду, столько денег потратили на игроков. Где-то бы своих воспитывали, а здесь ему надо команду собирать. Не говорю, что причина поражений – только в Питерсе, но основная проблема была в нем. Главный элемент удален, опухоль вырезана, теперь организм должен заработать, машина должна завестись, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Напомним, что Питерс возглавил «Автомобилист» в 2020 году. В нынешнем сезоне команда из Екатеринбурга занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 34 сыгранных матчах.

2 декабря «Автомобилист» дома сыграет против «Спартака».