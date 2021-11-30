Шайба Башкирова принесла победу «Салавату Юлаеву» в матче с «Адмиралом»

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 2:0.
Победную шайбу в большинстве на 22-й минуте забросил Данил Башкиров. Окончательный результат установил Николай Кулемин, забив в конце игры в пустые ворота.
Добавим, что вратарь башкирской команды Юха Метсола для оформления «сухаря» отбил 28 бросков по своим воротам.
Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 45 очков и закрепился на четвертом месте на турнирной таблицы Восточной конференции. «Адмирал» с 19 очками занимает последнюю 12-ю строчку.
4 декабря «Адмирал» сыграет в гостях с «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» примет на своем льду московское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
Голы:
0:1 - Башкиров, 21:23 - Бол.
0:2 - Кулемин (Кадейкин), 59:50 - П.В.
Вратари: Серебряков - Метсола