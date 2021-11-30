Шайба Башкирова принесла победу «Салавату Юлаеву» в матче с «Адмиралом»

«Не думал, что Месси отдадут «Золотой мяч», но это все равно справедливо». Мостовой — о лучшем футболисте года

Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением об очередном, уже седьмом (!) по счету присуждении «Золотого мяча» Лионелю Месси.