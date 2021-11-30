Молодежный чемпионат мира по хоккею может пройти без зрителей

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, как на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею может повлиять распространение нового штамма коронавируса.

«У нас нет никаких беспокойств по поводу МЧМ в Эдмонтоне. Сегодня у нас была встреча с оргкомитетом, турнир должен состояться в любом случае. Единственное, что может поменяться – протокол, и матчи могут пройти без зрителей. Но мы проведем этот турнир», - приводит слова Тардифа «Чемпионат».

Напомним, накануне из-за штамма «омикрон» была отменена зимняя Универсиада в Швейцарии, которая должна была состояться в декабре.