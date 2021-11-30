Брэд Маршан: Сказал Панарину, что он никому в России не нравится

Форвард «Бостона» Брэд Маршан на пресс-конференции перед матчем с «Детройтом» рассказал из-за чего у него возник конфликт с российским нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным.

– Я сказал, что он никому в России не нравится. Если подобное сейчас сводит парней с ума, то это самая мягкая лига в мире. Или тогда никому не должно быть позволено говорить что-либо. Иногда звучат вещи гораздо хуже, чем это. Если он плачет из-за подобного, значит, так все и есть, – приводит слова Маршана в своем твиттере журналист The Athletic Флуто Шинзава.

Напомним, что за неспортивное поведение в матче против «Брюинз» Панарин был оштрафован лигой на 5 тысяч долларов. Инцидент произошел в концовке третьего периода, а Панарин был удален на 10 минут.