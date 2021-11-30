Московское «Динамо» дома обыграло казанский «Ак Барс» (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на своем льду одержало победу над казанским «Ак Барсом».

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Динамо» отличились Эрик О'Делл, Богдан Якимов и оформивший дубль Вадим Шипачев. Свою вторую шайбу лучший снайпер чемпионата отправил уже в пустые ворота в меньшинстве. Дважды бело-голубые реализовывали численное преимущество. У гостей шайбу забросили Даниил Тарасов, также использовавший большинство.

Таким образом, подопечные Алексея Кудашова набрали 46 очков и окончательно запутали ситуацию в верхней части турнирной таблицы на Западе, сравнявшись с ЦСКА и череповецкой «Северсталью».

Казанцы с 47 очками остались третьими на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы:

1:0 - О’Делл (Галинв, Шипачев), 1:34 (5х4)

2:0 - Якимов (Бойков), 27:19

3:0 - Шипачев (Линдберг, Галиев), 43:16 (5х4)

3:1 - Тарасов (Кэмпфер, Кагарлицкий), 53:32 (5х4)

4:1 - Шипачев (Ведин), 59:21 (4х5, п.в.)

Вратари: Еременко - Билялов.