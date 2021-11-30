«Спартак» проиграл «Локомотиву» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву» в серии буллитов.

Гости вышли вперед уже на первой минуте матча - точный бросок удался Артуру Каюмову. Хозяева ответили через две минуты - с передач Йори Лехтеря и Тима Хееда отличился Джейк Виртанен. Больше в основное время команды голов не забивали.

Овертайм сильнейшего не выявил, а в серии буллитов удачливее оказались гости.

Таким образом, ярославцы набрали 42 очка и закрепились на шестом месте в Западной конференции. Москвичи с 39 очками остались седьмыми.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) - 1:2Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1Б)

Голы:

0:1 - Каюмов (Анисимов, Коршков), 1:25

1:1 - Виртанен (Лехтеря, Хеед), 3:32

1:2 - Анисимов (65:00, победный буллит)

Вратари: Красиков - Исаев.