«Авангард» на своей площадке одержал крупную победу над «Нефтехимиком»

Хоккеисты «Авангарда» разгромили «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.

В составе омской команды заброшенными шайбами отличились Максим Гончаров (6-я минута), Ярослав Косов (10), Корбан Найт (24), Владимир Жарков (36), Николай Прохоркин (42) и Никита Сошников (60). У нижнекамского клуба точным броском отличился Дэн Секстон (58).

После этой игры «Авангард» набрал 42 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 очками занимает седьмое место.

В следующем матче «Авангард» дома сыграет против «Ак Барса», а «Нефтехимик» на выезде встретится с «Куньлунем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» - «Нефтехимик» - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Гончаров (Брюквин, Дергачев), 5:05

2:0 – Косов (Прохоркин), 10:09

3:0 – Найт, 23:54 (5х4)

4:0 – Жарков, 35:57

5:0 – Прохоркин (Сошников, Каски), 41:15

5:1 – Секстон (Кнот), 57:45 (5х4)

6:1 – Сошников (Найт), 59:12 (5х4)

Вратари: Грубец – Судницин.

Броски: 30 – 20.

Штраф: 11 – 11.