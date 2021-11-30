«Авангард» на своей площадке одержал крупную победу над «Нефтехимиком»

Хоккеисты «Авангарда» разгромили «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.
В составе омской команды заброшенными шайбами отличились Максим Гончаров (6-я минута), Ярослав Косов (10), Корбан Найт (24), Владимир Жарков (36), Николай Прохоркин (42) и Никита Сошников (60). У нижнекамского клуба точным броском отличился Дэн Секстон (58).
После этой игры «Авангард» набрал 42 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 очками занимает седьмое место.
В следующем матче «Авангард» дома сыграет против «Ак Барса», а «Нефтехимик» на выезде встретится с «Куньлунем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» - «Нефтехимик» - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы:
1:0 – Гончаров (Брюквин, Дергачев), 5:05
2:0 – Косов (Прохоркин), 10:09
3:0 – Найт, 23:54 (5х4)
4:0 – Жарков, 35:57
5:0 – Прохоркин (Сошников, Каски), 41:15
5:1 – Секстон (Кнот), 57:45 (5х4)
6:1 – Сошников (Найт), 59:12 (5х4)
Вратари: Грубец – Судницин.
Броски: 30 – 20.
Штраф: 11 – 11.