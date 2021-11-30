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ЦСКА победил «Металлург», болельщики поддержали задержанных футбольных фанатов

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Москве.
30 ноября 2021 21:52
автор: Максим Скороходов

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Металлург» со счетом 6:4.

В составе столичной команды забивали Андрей Светлаков (11-я минута), Сергей Плотников в большинстве (35), Тахир Мингачев (51), Антон Сепышев, забросивший две шайбы (56, 59 - пустые ворота) и Владислав Каменев, реализовавший численное преимущество (59).

У клуба из Магнитогорска отличились Андрей Чибисов в большинстве (23), Брендан Лайпсик (36), Семен Кошелев (48) и Павел Анкользин в меньшинстве (58).

Добавим, что в знак поддержки фанатов футбольного ЦСКА, задержанных полицией после игры с «Зенитом» (0:2), болельщики хоккейной команды пересели с фан-сектора на другие места.

Таким образом, армейцы набрали 48 очков и поднялись на второе место турнирной таблицы Западной конференции. «Магнитка» осталась лидером Востока с 55 очками.

2 декабря ЦСКА примет «Локомотив», а «Металлург» сыграет на выезде против «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск) - 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)

Голы:

1:0 – Светлаков (Соркин, Мингачев), 10:34

1:1 – Чибисов (Лайпсик, Яковлев), 22:12 - Бол.

2:1 Плотников (Слепышев, Нестеров), 34:26 - Бол.

2:2 – Лайпсик (Никонцев), 35:55

2:3 – Кошелев (Яковлев, Хультстрем), 47:33

3:3 – Мингачев (Сергеев, Соркин), 50:47

4:3 – Слепышев (Григоренко), 55:08

4:4 – Акользин (Николенко), 57:18 - Мен.

5:4 – Каменев (Сергеев, Нестеров), 58:35 - Бол.

6:4 – Слепышев (Григоренко, Сергеев), 59:33 - П.В.

источник: «Советский спорт»
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