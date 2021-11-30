НХЛ запретила игрокам участвовать в вечеринках и автограф-сессиях

НХЛ разослала в клубы памятку с указанием новых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба лиги, до конца текущего сезона отменяются все публичные мероприятия и вечеринки. Также хоккеистам рекомендовано воздерживаться от автограф-сессий и других общественных мероприятий.

«Анализ вспышек, с которыми мы столкнулись в нескольких командах за последние два месяца, показал, что они происходят не из одного источника, распространяющегося через команду. Они поступали из нескольких источников одновременно, часто с последующей передачей через команду. Ради снижения риска заражения в команде работникам и персоналу напоминается о необходимости ограничить количество контактов с большими группами в праздничные дни, в том числе избегать больших семейных собраний.

Медицинский персонал и консультанты НХЛ, а также ассоциация игроков НХЛ ежедневно отслеживают показатели инфицирования COVID-19 и будут предоставлять обновленную информацию по мере развития ситуации. Они соберутся не позднее 15 декабря, чтобы определить, следует ли продлевать действие запретов», - говорится в послании.

Напомним, что из-за участившихся вспышек инфекции в различных командах лига уже была вынуждена перенести несколько матчей. В частности, 28 и 30 ноября не состоялись очередные календарные встречи «Нью-Йорк Айлендерс». А количество заболевших игроков «Оттавы» одновременно составило девять человек. В их числе оказался и российский защитник команды Никита Зайцев.