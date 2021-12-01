«Олимпийский уровень»: Кудашов оценил игру Шипачева

Главный тренер московского «Динамо» и член тренерского штаба сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал игру нападающего команды Вадима Шипачева.

«Я не могу рекомендовать. Да, есть моменты, которые надо подправить. Я считаю, что у него олимпийский уровень», - приводит ТАСС слова специалиста.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» на своем льду уверенно периграло казанский «Ак Барс» со счетом 4:1. Шипачев оформил дубль. Свою вторую шайбу Вадим забросил уже в пустые ворота, когда его команда играла в меньшинстве.

В 34 матчах текущего сезона Шипачев набрал 50 (19+31) очков.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.