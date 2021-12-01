Две передачи Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступил «Флориде Пантерз» со счетом 4:5.

В составе хозяев отличились Джо Торнтон, Райан Ломберг, Эту Луостаринен, Самуэль Беннетт и Сэм Райнхарт. Гости ответили шайбами Коннора МакМайкла, Бека Маленстина, Ларса Эллера и Ника Дженсена. Две голевые передачи записал на свой счет российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов. Капитан гостей Александр Овечкин результативных баллов набрать не смог.

Ворота команд защищали Сергей Бобровкий и Илья Самсонов.

Таким образом, «Флорида» набрала 33 очка и догнала «Вашингтон» в турнирной таблице Востока, на вершине которой установилось троевластие: столько же очков у «Торонто Мэйпл Лифс».