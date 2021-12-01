Гол Барбашева с передачи Бучневича помог «Сент-Луису» одолеть «Тампу-Бэй»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своем льду в серии буллитов переиграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Матч закончился со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Райан О'Райли, Логан Браун и Иван Барбашев. В эпизоде с шайбой россиянина результативный балл на свой счет записал Павел Бучневич. Гости ответили голами Энтони Сирелли, Кори Перри и Эрика Чернака.

«Тампа» повела со счетом 3:0 уже к шестой минуте первого периода, однако умудрилась разбазарить преимущество за оставшееся время.

Таким образом, «блюзмены» набрали 27 очков и закрепились на четвертой позиции в Западной конференции. «Молнии» с 28 очками остались шестыми на Востоке.