ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гол Барбашева с передачи Бучневича помог «Сент-Луису» одолеть «Тампу-Бэй»

Хозяева одержали сверхволевую победу, отыгравшись со счета 0:3
01 декабря 2021 08:30
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своем льду в серии буллитов переиграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Матч закончился со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Райан О'Райли, Логан Браун и Иван Барбашев. В эпизоде с шайбой россиянина результативный балл на свой счет записал Павел Бучневич. Гости ответили голами Энтони Сирелли, Кори Перри и Эрика Чернака.

«Тампа» повела со счетом 3:0 уже к шестой минуте первого периода, однако умудрилась разбазарить преимущество за оставшееся время.

Таким образом, «блюзмены» набрали 27 очков и закрепились на четвертой позиции в Западной конференции. «Молнии» с 28 очками остались шестыми на Востоке.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Аталанта" при участии Миранчука разгромила "Венецию"Лучшим молодым футболистом 2021 года признали ПедриАндрей Разин стал лидером рейтинга тренеров КХЛСамая красивая бегунья мира показала не только ножки (фото)Романцев нашёл нового тренера для «Спартака»Одна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
Не зря Михайлов лоббировал Федорова! Матч ЦСКА — «Магнитка» с суперголом Слепышева украсил бы и НХЛ (видео)
В драматичном матче армейцы победили «Металлург» (6:4) благодаря дублю Антона Слепышева. А фанаты красно-синих устроили акцию протеста.
Первый обладатель «Джекпота» от «Лиги Ставок» болеет за «Зенит». И ставит только экспрессы
В понедельник 29 ноября произошло историческое для российского букмекерского рынка событие — была впервые разыграна накапливаемая часть «Джекпота» в рамках уникальной акции, которую «Лига Ставок» запустила в октябре и будет проводить в ежедневном режиме до 17 декабря 2022 года. Счастливый обладатель выигрыша в 5 200 000 рублей поделился впечатлениями.
«Русский товарный поезд», он же «пушечное ядро». Норвегия в шоке от Терентьева, а чего ждать нам?
После того, как россиянин Александр Терентьев сенсационно разгромил Йоханнеса Клэбо в спринте на стартовом этапе Кубка мира, лыжный мир заговорил, ни много ни мало, о начале новой эпохи.
«Ювентус» могут опять исключить из Серии А! И все, похоже, из-за Роналду
В итальянском футболе разгорается скандал: в финансовых махинациях подозревается туринский суперклуб.
Грабли «Спартака», ограбление пана Роберта и черкизовская афера в обзоре футбольных мемов
События последних дней дали массу пищи для сатириков от футбола.
«Не думал, что Месси отдадут «Золотой мяч», но это все равно справедливо». Мостовой — о лучшем футболисте года
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением об очередном, уже седьмом (!) по счету присуждении «Золотого мяча» Лионелю Месси.
Наш Gambit в окружении французов. Расклады на IEM Winter 2021 по CS:GO
2 — 12 декабря в Стокгольме пройдет LAN-турнир с участием 16 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.
Визит лучшего футболиста мира в Россию отменяется! Месси взял свой седьмой «Золотой мяч»
В Париже состоялась 65-я церемония вручения «Золотого мяча» - награды лучшему игроку года по версии авторитетного журнала France Football. Приз достался Лионелю Месси, а вовсе не Роберту Левандовски, как многие думали.
Разные судьбы Рангника и «Локо»… Немец удрал в «МЮ», красно-зеленые получили в Туле, как от «Лацио»
Первый тур второго круга Российской Премьер-Лиги завершился в Туле, где «Арсенал» неожиданно легко расправился с «Локомотивом» (3:1).
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» впервые нашел обладателя! Экспресс превратился в 5 200 000 рублей
В рамках уникальной акции, которую в октябре запустила букмекерская компания «Лига Ставок», случилось знаменательное событие: 29 ноября 2021 года был разыгран недельный «Джекпот».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика