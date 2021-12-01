Три очка россиян позволили «Миннесоте» переиграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на своем льду одолела «Аризону Койотс» со счетом 5:2.

В составе хозяев отличились Йоэль Эрикссон, Кирилл Капризов, Джордан Гринвэй, Йонас Бродин и Маркус Фолиньо. Отметим, что в эпизоде с первой шайбой Эрикссону ассистировал Дмитрий Куликов, а Бродин забил с передачи Капризова.

Гости ответили голами Клэйтона Келлера и Антона Строльмана.

«Миннесота» набрала 31 очко и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Койоты» с 12 очками по-прежнему занимают последнюю строчку.