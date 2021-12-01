«Детройт» нанес поражение «Бостону», Наместников отдал результативный пас

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:1.
В составе гостей шайбы на свой счет записали Филипп Задина и Марк Стаал, отличившийся с передачи Владислава Наместникова. У хозяев единственную шайбу забросил Давид Пастрняк, реализовавший численное большинство.
Таким образом, «Крылья» одержали третью викторию кряду и, набрав 25 очков, забрались в кубковую восьмерку Запада. «Бостон» с 22 очками остался десятым.
источник: «Советский спорт»