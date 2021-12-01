Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» одержать победу над «Нью-Джерси»

1 декабря на стадионе «Предуншал Центр» состоялся матч между «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Томаш Татар (50-я минута) и Йеспер Братт (53). У гостей отличились Ноа Грегор (5), Джейкоб Мидлтон (25), Тимо Майер (31,57) и Рудольфс Балцерс (32).

Отметим, что в этой встрече российский форвард Александр Барабанов заработал два очка (0+2). Всего же в текущем сезоне на счету нападающего «Сан-Хосе» 10 результативных действий в 17 играх (3+7).

Благодаря сегодняшнему успеху «Сан-Хосе» поднялось на шестое место в таблице Запада с 25-ю очками, в активе «Нью-Джерси» 11 позиция и 22 очка на Востоке.

Следующий матч «Девилз» проведет на выезде против «Миннесоты», а «Сан-Хосе» поедет в гости к «Айлендерс». Обе встречи состоятся 3 декабря.