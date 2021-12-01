Покер Форсберга и шайба Тренина помогли «Нэшвиллу» уничтожить «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своей площадке разгромили «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 6:0.

В составе хозяев покером отметился шведский форвард Филип Форсберг. Еще по одной шайбе записали на свой счет россиянин Яков Тренин и Ник Казинс.

«Нэшвилл» набрал 25 очков и вернулся в восьмерку на Западе, однако в таблице команды с шестого по 12-е место разделяют всего три очка. «Коламбус», наоборот, выпал из обоймы плей-офф на Востоке, пропустив вперед «Детройт».