Тарасенко продлил безголевую серию по итогам матча с «Тампой»

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вновь не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ. На счету нападающего уже восемь сыгранных подряд игр без заброшенных шайб.

В крайний раз Тарасенко забивал 15 ноября во встрече с «Эдмонтоном» (4:5).

Всего же на счету форварда 22 проведенные игры в текущем сезоне, в которых он набрал 19 очков (7+12).

Матч с «Тампой» закончился со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Райан О'Райли, Логан Браун и Иван Барбашев. В эпизоде с шайбой россиянина результативный балл на свой счет записал Павел Бучневич. Гости ответили голами Энтони Сирелли, Кори Перри и Эрика Чернака.

Таким образом, «блюзмены» набрали 27 очков и закрепились на четвертой позиции в Западной конференции. «Молнии» с 28 очками остались шестыми на Востоке.