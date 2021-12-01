Молодежная сборная России проведет контрольный матч с Канадой перед стартом МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею в рамках подготовки к МЧМ-2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире сыграет контрольную встречу со сборной Канады 22 декабря.

Об этом сообщает твиттер турнира.

15 декабря молодежная команда вылетит на канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря она продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также сыграет две контрольные встречи.

Отметим, что в этом году молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире и начнется 26 декабря. Сборная России будет выступать в одной группе с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Матч-открытие пройдет против шведов 26 декабря.