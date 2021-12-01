Алексей Кудашов: У Валентина Родионова была обнаружена киста

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал возможную причину смерти 16-летнего хоккеиста молодежной команды бело-голубых Валентина Родионова.

«В голове у Валентина была обнаружена киста. И с этой кистой можно было прожить всю жизнь. Конечно, детей надо более тщательно проверять, но, насколько я понимаю, с этой проблемой можно прожить всю жизнь, а можно неожиданно умереть», - приводит слова Кудашова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 21 ноября в матче между «Динамо» и ЦСКА Родионов получил черепно-мозговую травму. Вернувшись на скамейку запасных бело-голубых, он потерял сознание. После чего хоккеисту оказали первую помощь и затем доставили в клинику, где его экстренно прооперировали. 23 ноября врачи вынуждены были перевести Родионова в медикаментозную кому. Спустя пять дней стало известно, что 16-летний спортсмен умер в больнице.