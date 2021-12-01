Шайба Гусева принесла СКА победу над минским «Динамо»

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 2:1.

В составе белорусской команды забил Маттиас Теденбю (38-я минута), у армейцев отличились Эмиль Галимов в большинстве (3) и Никита Гусев (48).

Таким образом, СКА набрал 45 очков и закрепился на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции, клуб из Минска остался на восьмой строчке с 38 очками.

3 декабря СКА примет «Йокерит», а «Динамо» сыграет в гостях против «Витязя».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Минск) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Галимов (Кузьменко, Гусев), 2:02 - Бол.

1:1 – Теденбю (Бек), 37:19

2:1 – Гусев (Моисеев, Фальковский), 47:18