Шайба Гусева принесла СКА победу над минским «Динамо»

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 2:1.
В составе белорусской команды забил Маттиас Теденбю (38-я минута), у армейцев отличились Эмиль Галимов в большинстве (3) и Никита Гусев (48).
Таким образом, СКА набрал 45 очков и закрепился на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции, клуб из Минска остался на восьмой строчке с 38 очками.
3 декабря СКА примет «Йокерит», а «Динамо» сыграет в гостях против «Витязя».
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Минск) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Галимов (Кузьменко, Гусев), 2:02 - Бол.
1:1 – Теденбю (Бек), 37:19
2:1 – Гусев (Моисеев, Фальковский), 47:18
источник: «Советский спорт»