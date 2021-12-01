«Нью-Джерси» подписал контракт с 19-летним игроком «Салавата Юлаева»

«Нью-Джерси Девилз» заключил контракт с 19-летним защитником «Салавата Юлаева» Шакиром Мухамадуллиным.

Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения составил три года. Остаток этого сезона хоккеист проведет в Уфе, а затем переберется за океан.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Мухамадуллин провел 34 встречи, в которых набрал семь (3+4) очков.

После 35 игр уфимцы с 45 очками занимают четвертое место в Восточной конференции.

«Нью-Джерси» после 20 матчей идет на 11-м месте Востока в НХЛ.