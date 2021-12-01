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«Нью-Джерси» подписал контракт с 19-летним игроком «Салавата Юлаева»

«Дьяволы» задрафтовали хоккеиста в 2020 году
01 декабря 2021 21:52
автор: Александр Шульгин

«Нью-Джерси Девилз» заключил контракт с 19-летним защитником «Салавата Юлаева» Шакиром Мухамадуллиным.

Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения составил три года. Остаток этого сезона хоккеист проведет в Уфе, а затем переберется за океан.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Мухамадуллин провел 34 встречи, в которых набрал семь (3+4) очков.

После 35 игр уфимцы с 45 очками занимают четвертое место в Восточной конференции.

«Нью-Джерси» после 20 матчей идет на 11-м месте Востока в НХЛ.

источник: ХК «Нью-Джерси Девилз»
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