«Северсталь» обыграла рижское «Динамо» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла рижское «Динамо» в серии послематчевых буллитов, продлив свою победную серию до пяти игр.

В составе хозяев дубль оформил Лукаш Радил. Свою вторую шайбу чех провел в большинстве. Гости отличились стараниями Владислава Кодолы и Даниила Вовченко, обе свои шайбы забросив при реализации численного преимущества.

Больше в основное и дополнительное время зрители заброшенных шайб не увидели, а в серии буллитов удачливее оказались гости

Таким образом, «Северсталь» набрала 50 очков и сравнялась с лидирующим «Йокеритом» в турнирной таблице Запада. «Динамо» с 27 очками продолжает обитать на последнем, 12-м месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига, Латвия) - «Северсталь» (Череповец, Россия) - 2:2ОТ (1:0, 1:2, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 - Радил (Карьялайнен, Сауторн), 12:11

1:1 - Кодола (Хохлов), 21:56 (5х4)

1:2 - Вовченко (Тихонов, Гераськин), 27:03 (5х4)

2:2 - Радил (Карьялайнен, Скарлетт), 44:06 (5х4)

2:3 - Вовченко (победный буллит)

Вратари: Гудачек - Подъяпольский.