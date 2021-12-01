Остон Мэттьюс сбрил усы и собрал 134 тысячи долларов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сбрил усы, собрав 134 тысячи долларов для пожертвований медицине, сообщает твиттер TSN.

Напомним, каждый год в ноябре в Северной Америке проходит акция Movember (»Усабрь»), в рамках которой мужчины в течение месяца отращивают усы и делают пожертвования для борьбы с раком простаты и другими мужскими заболеваниями.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 20 матчей, в которых набрал 19 (10+9) очков.

После 23 игр «Торонто» с 33 очками делит лидерство с «Вашингтоном» и «Флоридой» на Востоке.