Шайба и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке переиграл «Филадельфию Флайерз».

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джейкоб Труба, Драйден Хант, Крис Крайдер и Артемий Панарин. Россиянин также сделал одну результативную передачу. Гости ответили шайбой Моргана Фроста.

Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестеркин.

Таким образом, хозяева набрали 31 очко и догнали идущую четвертой на Востоке «Каролину». «Летчики» с 20 очками остались 12-ми.