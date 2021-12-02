Наместников поучаствовал в победе «Детройта» над «Сиэтлом» в серии буллитов

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:3 Б.
В составе проигравшей команды дублем отличился Райан Донато (37-я и 55-я минуты), также большинство реализовал Винче Данн (31).
У хозяев льда в основное забивали Робби Фаббри в большинстве (25), Владислав Наместников (39) и Лукас Раймонд (47). В серии послематчевых буллитов победный бросок на счету Адама Эрни.
Таким образом, «Ред Уингз» набрали 27 очков и закрепились в зоне плей-офф на четвертом месте Атлантического дивизиона. «Кракен», добыв 18-е очков, остался седьмым в Тихоокеанском дивизионе.
4 декабря «Сиэтл» сыграет дома против «Эдмонтона», а «Детройт» не следующий день примет «Айлендерс»
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт Ред Уингз» - » Сиэтл Кракен» - 4:3Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 2:1Б)
Голы:
1:0 – Фаббри (Сутер, Ларкин), 24:46 - Бол.
1:1 – Данн (Веннберг, Юханссон), 30:44 - Бол.
1:2 – Донато (Донской, Гурде), 36:04
2:2 – Наместников (Зайдер, Остерли), 38:18
3:2 – Рэймонд (Зайдер, Ларкин), 46:30
3:3 – Донато (Олексяк), 54:16
4:3 – Эрни - Победный буллит
Вратари: Грайсс 21/24 – Грубауэр 23/26.