Наместников поучаствовал в победе «Детройта» над «Сиэтлом» в серии буллитов

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:3 Б.

В составе проигравшей команды дублем отличился Райан Донато (37-я и 55-я минуты), также большинство реализовал Винче Данн (31).

У хозяев льда в основное забивали Робби Фаббри в большинстве (25), Владислав Наместников (39) и Лукас Раймонд (47). В серии послематчевых буллитов победный бросок на счету Адама Эрни.

Таким образом, «Ред Уингз» набрали 27 очков и закрепились в зоне плей-офф на четвертом месте Атлантического дивизиона. «Кракен», добыв 18-е очков, остался седьмым в Тихоокеанском дивизионе.

4 декабря «Сиэтл» сыграет дома против «Эдмонтона», а «Детройт» не следующий день примет «Айлендерс»

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» - » Сиэтл Кракен» - 4:3Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 2:1Б)

Голы:

1:0 – Фаббри (Сутер, Ларкин), 24:46 - Бол.

1:1 – Данн (Веннберг, Юханссон), 30:44 - Бол.

1:2 – Донато (Донской, Гурде), 36:04

2:2 – Наместников (Зайдер, Остерли), 38:18

3:2 – Рэймонд (Зайдер, Ларкин), 46:30

3:3 – Донато (Олексяк), 54:16

4:3 – Эрни - Победный буллит

Вратари: Грайсс 21/24 – Грубауэр 23/26.