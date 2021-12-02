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Голевая передача Ничушкина не помогла «Колорадо» избежать разгрома от «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НХЛ было заброшено 11 шайб.
02 декабря 2021 08:56
автор: Максим Скороходов

«Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» со счетом 3:8.

В составе победителей хет-трик оформил Остон Мэттьюс (15-я, 41-я и 48-я минуты), также по голу забили Уильям Нюландер (5), Джейсон Спецца (8), Трэвис Дэрмотт (33), Джон Таварес (37) и Пьер Энгвалль (51).

У неудачников встречи дубль оформил Назем Кадри, в первом голе ему ассистировал Валерий Ничушкин (32), а вторая шайба была заброшена в большинстве (58), также открыл счет голам «Колорадо» Самуэль Жирар (20).

Таким образом, «Мэйпл Лифс» набрали 35 очков и возглавили Атлантический дивизион, «Эвеланш» остался с 23 очками на шестой позиции в Центральном дивизионе.

3 декабря «Колорадо» сыграет на выезде против «Монреаля», а «Торонто» через два дня проведет гостевой матч против «Миннесоты».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Колорадо Эвеланш» - 8:3 (3:1, 2:1, 3:1)

Голы:

1:0 – В. Нюландер (Керфут, Таварес), 4:31

2:0 – Спецца (Симмондс, Ричи), 7:57

3:0 – Мэттьюс (Бантинг, Марнер), 14:24

3:1 – Жирар (О'Коннор, Маккиннон), 19:58

3:2 – Кадри (Ничушкин, Джонсон), 31:57

4:2 – Дэрмотт (Таварес, В. Нюландер), 32:44

5:2 – Таварес (Броди, Керфут), 36:28

6:2 – Мэттьюс (Бантинг, Марнер), 40:44

7:2 – Мэттьюс (Маззин), 48:31

8:2 – Энгвалл (Райлли, Бантинг), 50:08

8:3 – Кадри (Маккиннон, Ландескуг), 57:36 - Бол.

источник: «Советский спорт»
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