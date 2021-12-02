Грубец, Нестеров, Галиев и Грицюк признаны лучшими игроками КХЛ по итогам ноября

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками регулярного чемпионата в ноябре.

По информации источника, лучшим голкипером был признан Шимон Грубец, выступающий за «Авангард». Вратарь помог своей команде одержать семь побед в десяти матчах. При этом чешский хоккеист отразил 93,57% по своим воротам при коэффициенте надежности 1,60.

Лучшим среди защитников стал игрок обороны ЦСКА Никита Нестеров – в 11 проведенных встречах россиянин забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.

Форвард московского «Динамо» Станислав Галиев признан лучшим нападающим. Игрок бело-голубых набрал 15 (7+8) очков по итогам десяти матчей.

Лучшим новичком признан форвард «Авангарда» Арсений Грицюк. На счету 20-летнего хоккеиста пять голов и один ассист в восьми играх.