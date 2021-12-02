Московское «Динамо» в гостях обыграло «Барыс», Шипачев набрал три результативных очка

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Динамо» (Москва) завершился победой гостевой команды со счетом 4:2.
В составе столичного клуба шайбы забросили Антон Ведин (1-я минута), Вячеслав Войнов (4), Оскар Линдберг (8) и Вадим Шипачев (41). Соперник ответил голами Коди Куника (38) и Кертиса Волка (49).
Таким образом, «Динамо» набрало 48 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» идет десятым на Востоке с 30 очками.
4 декабря москвичи сыграют в гостях против «Салавата Юлаев», а команда из Нур-Султана в тот же день на выезде встретится с «Нефтехимиком».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) – «Динамо» (Москва) – 2:4 (0:3, 1:0, 1:1).
Голы:
0:1 – Ведин (Сергеев, Шипачев), 00:19
0:2 – Войнов (Шипачев), 03:47
0:3 – Линдберг (Рашевский, О'Делл), 07:27
1:3 – Куник (Юрчо, Диц), 37:25 (бол.)
1:4 – Шипачев (Белов), 40:38.
2:4 – Волк (Михайлис), 48:13
Вратари: Ортио – Бочаров.
Броски: 31 – 29.
Штраф: 6 – 14.