«Амур» победил «Трактор» в Челябинске

Хоккеисты «Амура» добились гостевой победы над «Трактором» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что обе своих шайбы в сегодняшней встрече хабаровчане забросили в первом периоде. Авторами голов стали Иван Николишин (4-я минута) и Роман Любимов (17).

Эта победа позволила «Амуру» набрать 33 очки и расположиться на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 53 очками остался на второй строчке.

В следующем матче дальневосточная команда в гостях сыграет с «Северсталью», а челябинцы на своей площадке примут «Спартак». Обе встречи состоятся 4 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Амур» (Хабаровск) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).

Голы:

0:1 – Николишин (Файзуллин, Горшков), 03:42 (бол.)

0:2 – Любимов (Томашек, Ленц), 16:15 (бол.)

Вратари: Гарипов – Бартошак.

Броски: 40 – 30.

Штраф: 6 – 4.