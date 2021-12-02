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«Автомобилист» обыграл «Спартак» в домашнем матче КХЛ

Матч завершился со счетом 3:1.
02 декабря 2021 19:20
автор: Александр Бойченко

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Спартаком». Победу одержали хозяева со счетом 3:1.

В составе екатеринбургской командой заброшенными шайбами отличились Дмитрий Жукенов (21-я минута), Георгий Белоусов (31) и Райан Спунер в пустые ворота в концовке встречи (60). У «Спартака» шайбу забросил Дмитрий Кугрышев (37).

Таким образом, «Автомобилист» набрал 35 очков в таблице Востока и расположился на седьмом месте, в активе красно-белых осталось 39 очков и седьмое место на Западе.

Следующий матч московская команда проведет против «Трактора» на выезде, а «Автомобилист» примет «Адмирал». Обе встречи состоятся 4 декабря.


КХЛ
Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва) 2:1

Голы:

1:0 - Жукенов (Шумаков, да Коста) - 20:55

2:0 - Белоусов - 30:21

2:1 - Кугрышев (Хохлачев) - 36:41

3:1 - Спунер

Броски: 27-26
Вратари: Шикин - Красиков
Штраф: 6-6

источник: «Советский спорт»
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