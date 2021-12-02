«Автомобилист» обыграл «Спартак» в домашнем матче КХЛ

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Спартаком». Победу одержали хозяева со счетом 3:1.
В составе екатеринбургской командой заброшенными шайбами отличились Дмитрий Жукенов (21-я минута), Георгий Белоусов (31) и Райан Спунер в пустые ворота в концовке встречи (60). У «Спартака» шайбу забросил Дмитрий Кугрышев (37).
Таким образом, «Автомобилист» набрал 35 очков в таблице Востока и расположился на седьмом месте, в активе красно-белых осталось 39 очков и седьмое место на Западе.
Следующий матч московская команда проведет против «Трактора» на выезде, а «Автомобилист» примет «Адмирал». Обе встречи состоятся 4 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва) 2:1
Голы:
1:0 - Жукенов (Шумаков, да Коста) - 20:55
2:0 - Белоусов - 30:21
2:1 - Кугрышев (Хохлачев) - 36:41
3:1 - Спунер
Броски: 27-26
Вратари: Шикин - Красиков
Штраф: 6-6