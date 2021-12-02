Магнитогорский «Металлург» одолел в гостях «Торпедо»

2 декабря в Нижнем Новгороде прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и «Торпедо». Победу одержали хоккеисты «магнитки» со счетом 3:1.
Заброшенной шайбой в составе новгородцев отметился Кен Агостино (38-я минута). У «Торпедо» шайбы забрасывали Никита Коростелев (39) и Семен Кошелев (49, 58).
По итогам этой встречи на счету «Торпедо» 36 очков и девятое место в таблице Запада, «Металлург» закрепился на первой позиции Востока с 57-я баллами.
Следующий матч «магнитка» проведет против «Спартака» 6 декабря, а «Торпедо» примет рижское «Динамо» двумя днями ранее.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Металлург» (Магнитогорск) 1:3
Голы:
1:0 - Агостино (Жафяров, Пайгин) - 37:18
1:1 - Коростелев (Карпов, Григорьев) - 38:42
1:2 - Кошелев (Хультстрем, Чибисов) - 48:26
1:3 - Кошелев (Чибисов, Минулин) - 57:28
Броски: 27-40
Вратари: Кочетков - Кошечкин
Штраф: 2-4