Тренер «Тампы» рассказал, когда Кучеров приступит к тренировкам

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер спрогнозировал сроки восстановления после травмы российского форварда команды Никиты Кучерова.

«Новостей о Никите Кучерове пока нет. Скорее всего, он приступит к тренировкам после Нового года. Сейчас он близок к тому, чтобы начать тренироваться на коньках», - приводит слова наставника «молний» The Athletic.

Напомним, Кучеров получил травму 17 октября в матче против «Вашингтон Кэпиталз». После этого россиянин был прооперирован, а врачи сказали, что он пропустит от восьми до десяти недель.

Нападающий является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба, а также одним из первых трех игроков, которых тренерский штаб сборной России вызвал для участия в Олимпийских играх в Пекине.