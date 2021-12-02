«Следующим будет тренер вратарей, затем выйду я»: президент «Коламбуса» - о болезни голкиперов

Президент «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон прокомментировал потерю командой двух основных вратарей - Элвиса Мерзликинса и Йоонаса Корписало из-за болезни.

«Следующим будет наш тренер вратарей Мэнни Легаси, а затем выйду я», - приводит слова клубного босса журналист Аарон Порцлайн в своем твиттере.

Напомним, «Коламбус» перед матчем регулярного чемпионата был вынужден вызвать из фарм-клуба АХЛ российского голкипера Даниила Тарасова, который еще не провел ни одной игры в НХЛ.

Встреча с «Далласом» пройдет 3 декабря. Начало в 4:30 по московскому времени.