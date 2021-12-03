Гол Кузнецова с передачи Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома в серии буллитов уступил «Чикаго Блэкхоукс».

Основное время встречи и овертайм закончились со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Ник Дауд, Евгений Кузнецов, забивший после передачи Александра Овечкина, и Гарнет Хэтэуэй. Гости ответили шайбами Алекса Дебринкэта, Доминика Кубалика и Сета Джонса.

Победный буллит реализовал Патрик Кейн.

После этой игры «Вашингтон», набрав 34 очка, опустился на третье место в турнирной таблице Востока. «Чикаго» с 18 очками предпоследний на Западе.