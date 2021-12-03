Три очка Капризова и шайба Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на своей площадке нанесла поражение «Нью-Джерси Дэвилз».

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев, у которых отличились Кирилл Капризов, Рем Питлик, Дмитрий Куликов и Райан Хартман, оформивший дубль. Гости ответили голами Райана Грейвса и Томаша Татара.

Отметим, что Капризов также дважды ассистировал партнерам, набрав в итоге три очка.

Эта победа позволила «Миннесоте» набрать 33 очка и возглавить турнирную таблицу Запада. «Дьяволы» с 22 очками занимают 11-е место на Востоке.