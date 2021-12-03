Российский вратарь-дебютант не смог помочь «Коламбусу» одолеть «Даллас»

Кому и сколько забивал в НХЛ Овечкин: от Гашека до Лундквиста, от Набокова до Бобровского

По состоянию на 2 декабря 2021 года на счету Александра Овечкина 749 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. От него пострадал уже 151 голкипер! Подробная статистика - в нашей видеоподборке.