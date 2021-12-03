Российский вратарь-дебютант не смог помочь «Коламбусу» одолеть «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в гостях проиграл «Даллас Старз» со счетом 2:3.
В составе победителей отличились Тайлер Сегин и Джейсон Робертсон, оформивший дубль. Гости забросили две шайбы стараниями Буна Дженнера и Александра Тексье.
Отметим, что в составе «мундиров» дебютировал российский вратарь Даниил Тарасов, экстренно вызванный из АХЛ в связи с болезнью обоих голкиперов основной команды.
«Даллас», набрав 26 очков, забрался на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус» с 24 очками расположился на десятой строчке Востока.
источник: «Советский спорт»